五星逆行！唐綺陽示警：業力引爆 隱藏秘密恐曝光

星座專家唐綺陽。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽占星幫）

星象變化往往影響部分人的運勢，星座專家「國師」唐綺陽指出，本周受到五星逆行影響，水象大三角逆行效應強烈，暗示過去隱藏的秘密、暗中勾當將逐步曝光，形成所謂的業力引爆。土星自2年半前進入雙魚座後帶動多起社會事件，到明年2月即將離境，這段期間勢必引發重要事件，而還有木星及海王星作用，潛藏問題都將全面現形，同時影響個人與生涯的代價將顯現。

唐綺陽昨（16）日在臉書粉絲專頁「唐綺陽占星幫」分享星座運勢周報，本周水象星座能量強勢，易製造心理恐懼或威脅，即便沒有實質傷害，也可能讓內心脆弱的人感到不安，建議保持冷靜，不被無形壓力左右。五星逆行亦可能造成「好事多磨」或突發狀況頻繁，提醒民眾凡事需耐心，並勇於面對翻舊帳、被起底等事件，反思並承擔責任將有助運勢回穩。

11月19日水星自射手座逆回天蠍座，象徵全民皆記者、全民皆偵探，對暗藏玄機的話語特別敏感，易回溯過去抽絲剝繭，揭露黑暗秘密。天蠍水象亦關聯暗網、地下交易、權貴操作等話題，個人可能面對秘密揭露或深層反思期。

11月22日太陽進入射手座，帶動教育、文化、海外計畫及法務、航空航運等領域受矚目，成為生活與社會焦點。但不論水逆或太陽運行，皆與天王星形成對分，易遇出乎意料的對手或奇特情境，19日至22日期間需特別留意突發衝突與被針對的狀況，保持心境穩定為上策。

整體而言，唐綺陽表示，本周是秘密曝光、內在反思與外部衝突交織的時期，建議大眾審慎行事、沉穩應對，方能化險為夷。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

