五星飯店主廚領軍！「芯聚苑」入駐Att Valley奢華登場，11/7打造中菜新食尚地標
從主打潮流娛樂商場到跨足精緻餐飲，ATT 集團以最華麗的姿態獻上旗下首個大型餐飲品牌「芯聚苑」，將於11月7日正式進駐台北信義Att Valley試營運。這不僅僅是一家餐廳，更是集結國際五星飯店主廚團隊的匠心之作，以經典烤鴨與粵式港點和中華料理，邀請你展開一場前所未有的味覺盛宴。
芯聚苑以「經典傳承 × 味覺革新」為品牌哲學，挑戰你對食材料理的想像。其招牌主角—經典片皮烤鴨，嚴選三公斤熟成櫻桃鴨，將鴨皮烤至口感「酥脆香滑」外皮呈現金紅色的油亮色澤，肉質鮮嫩多汁。搭配手工蕎麥潤餅，靈魂蘸醬則加入金棗乾慢火熬煮提味出清爽解膩的口感，讓你每一口都能體驗到層次上的不同口感與傳統和創新的完美融合。
芯聚苑開幕推出多項鴨箱寶優惠活動 :第一重 11/7~11/16試營運期間首十日, 經典烤鴨半價優惠!每日限量30組(依訂位順序), 第二重 11/7~11/30來店消費不限金額立即抽免費烤鴨乙隻,限量粵菜港點料理等 ,第三重~ 開幕日起加入會員立即贈精緻粵式港點一份,第四重~ 12/1起集點酬賓送烤鴨與多項累點優惠活動。
2026龍馬吉祥年菜組合搶先報:藉開幕之際搶先曝光，常溫拼盤NT$2,080起、年菜外帶組NT$10,800起。除夕當日亦推出桌菜方案，半桌NT$18,000起、全桌NT$28,800起，滿足不同家庭的團圓聚餐需求。相關專案將於12/20起開放電話與網路預訂。
不僅有烤鴨，更有讓你驚豔的極致中菜
芯聚苑的魅力遠不止於烤鴨。ATT集團更聘請國際五星飯店主廚團隊，打造一系列令人難忘的中華料理與品類多項精緻粵菜港式點心。無論是外酥內嫩,口感鮮甜的蘿蔔絲酥餅，還是清.鮮.薄.巧的碧綠鮮蝦餃,藏在老茶樓的溫柔記憶馬來糕,甚至是鮮芒與椰香甘潤交織的楊枝甘露，道道都是廚師們用頂級食材與職人精神雕琢出的藝術品。芯聚苑傳達的是「不必懂中菜，也能一口就愛上它的精緻。」
主廚私房菜色，老饕們不容錯過的味蕾衝擊
老滷洋蔥醬燒肋排： 一道充滿家鄉溫度的升級版家常菜。我們用特製老滷醬汁將溫體豬肋排靜置發酵 12 小時，再以「先炸後滷」的手法鎖住肉汁。軟骨 Q 彈、肉質入口即化，帶給你滿滿的家鄉幸福感。
鎮江陳醋牛筋腩：嚴選澳洲上選的牛腩與牛筋，歷經時間的養成，帶著天然油香與彈性。已秘方調製的「老滷」，慢火熬煮數小時。當它被取出、投入滾燙油鍋的那一刻，外層瞬間鎖住金色焦香，內裡仍保持軟嫩多汁。倒入鎮江秘制老醋與高級片糖小火細收,加入醃製的嫩薑與山葵，層次綿延循序展開。
ATT集團致力於將潮流、娛樂與美食完美結合。「芯聚苑」不僅僅是ATT餐飲事業的起手式，更是代表ATT集團對美好生活品質的全新承諾和企業版圖的無限延伸,誠摯邀請您,親臨信義區 Att valley，感受這場融合文化、工藝與現代感的嶄新美食體驗,並傳承東方文化聚人,聚味更聚心的情感共鳴。
芯聚苑餐廳資訊:
營業時間:台北市信義區松仁路99號B1 (Att valley)
營業時間:週一至週日 11:00~24:00
訂位專線:02-2758-2588 (烤鴨需提早2日預訂)
