五星飯店長大番外篇／缺工難請人 他霸氣喊出錄取免費住飯店一年

為了吸引優秀的工作夥伴，Two Tails Hotel（樂樂旅）董事長馮傑端出「錄取就免費入住一年飯店」。

疫情後，台灣服務業面臨缺工潮，年輕族群偏好找離家近的工作，不喜歡到外地工作，最大的原因就是房租。有鑑於此，為了吸引優秀的工作夥伴，Two Tails Hotel（樂樂旅）董事長馮傑提出，「只要是外地人，願意免費提供一年住在飯店的工作福利。」

三年前，馮傑受中租企業總裁辜仲立邀請，加入旗下觀光事業體擔任成旅觀光總經理。今年五月自創品牌Two Tails Hotel（樂樂旅），升任樂樂旅董事長。

Two Tails Hotel的前身是成旅晶贊蘆洲館。馮傑從去年11月開始改裝打造Two Tails Hotel，「改裝期間我們沒有停止營運，在中間還有過年，嚴格講只花了5個月時間，4月下旬全部完成。還包括餐廳。」

馮傑與同事互動親切，沒有董事長身段。

「其實應該在五月，我就可以試營運，可是為什麼我到現在，就因為我人力不足！無論是餐飲、或是房間人力，我到現在也沒辦法補齊，真的很缺工就對了！這是面臨最大挑戰，要不然我早就想火力全開了。」

Two Tails Hotel設有多功能會議宴會廳百老匯，還有閩台菜色餐廳「攤位」，受限人力短缺之苦，除了住房客的早餐外，11月底以前，攤位僅能對外開放午餐時段。



