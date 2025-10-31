五星飯店長大番外篇／缺工難請人 他霸氣喊出錄取免費住飯店一年
疫情後，台灣服務業面臨缺工潮，年輕族群偏好找離家近的工作，不喜歡到外地工作，最大的原因就是房租。有鑑於此，為了吸引優秀的工作夥伴，Two Tails Hotel（樂樂旅）董事長馮傑提出，「只要是外地人，願意免費提供一年住在飯店的工作福利。」
三年前，馮傑受中租企業總裁辜仲立邀請，加入旗下觀光事業體擔任成旅觀光總經理。今年五月自創品牌Two Tails Hotel（樂樂旅），升任樂樂旅董事長。
Two Tails Hotel的前身是成旅晶贊蘆洲館。馮傑從去年11月開始改裝打造Two Tails Hotel，「改裝期間我們沒有停止營運，在中間還有過年，嚴格講只花了5個月時間，4月下旬全部完成。還包括餐廳。」
「其實應該在五月，我就可以試營運，可是為什麼我到現在，就因為我人力不足！無論是餐飲、或是房間人力，我到現在也沒辦法補齊，真的很缺工就對了！這是面臨最大挑戰，要不然我早就想火力全開了。」
Two Tails Hotel設有多功能會議宴會廳百老匯，還有閩台菜色餐廳「攤位」，受限人力短缺之苦，除了住房客的早餐外，11月底以前，攤位僅能對外開放午餐時段。
更多鏡週刊報導
5星飯店長大1／旅館客訴第一名原因是「等」 他用2分鐘搞定
5星飯店長大2／辦PARTY是飯店重要行銷 曾出動直升機包下摩天輪
其他人也在看
旅宿業缺工有解！商總許舒博：先求有再求好 本勞加薪、業者補人力兩得益
為解決國內缺工和低薪問題，行政院會昨日通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。全國商業總會理事長許舒博強調，該項政策是「多次討論後兼顧雙方權益」的結果，既能幫助產業補足人力，也能促使本國基層勞工加薪。太報 ・ 15 小時前
警校合作強化交通教育 北港建國國中師生學習安全新觀念
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】面對青少年通勤安全議題，雲林縣警察局北港分局積極深化交通安全教育。今（31）日上午台灣好報 ・ 7 小時前
許尹鏸、林芝昀直落二過關 海洛羽球賽女雙晉4強
（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣女雙組合許尹鏸、林芝昀，今天在BWF超級500等級的海洛羽球公開賽8強，以21比17、21比16扳倒馬來西亞組合王馨渝、陳韋妏，成功挺進4強。中央社 ・ 7 小時前
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 20 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 14 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 18 小時前