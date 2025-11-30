五星飯店、知名餐廳中鏢！百合含重金屬鎘最誇張超標百倍

食品藥物管理署11/24公布114年度7～9月市售食品重金屬監測結果，有3件重金屬鎘含量超標，還有5件產品沒有來源證明，全都遭開罰，合計開罰新台幣15萬元，查出販售不合格產品的地點，包含知名飯店和餐廳，最誇張的超標百倍。

食藥署聯合各地方政府衛生局在今年7～9月間針對市售食品展開重金屬檢測，一共抽驗307件食品，包括26件食米和其他穀類、78件蔬果植物、69件水產、14件禽畜產品、39件蛋品及加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳製品、2件飲用水、1件食鹽、1件蜂蜜。

抽驗結果發現3件重金屬含量超標，業者被要求限期改正，不過複驗時同產品業者沒有再進貨，因此沒有產品可以複驗，食藥署及衛生局將在後續加強抽驗。

3件被抓到超標後沒再進貨

其中最知名的就屬台北福華大飯店，使用的日本新鮮百合是來自屏東的一亨國際企業有限公司，被驗出每公斤含有0.14毫克的重金屬鎘，超出每公斤0.05毫克的規定上限。

另一項超標的是在桃園市桃園區文中一路上的正忠魚行抽驗到的澎湖丁香魚，產品來源是位於澎湖縣的澎祖海產加工廠，被驗出每公斤含有0.09毫克的鎘，超過每公斤0.05毫克的上限；還有一項是在澎湖縣西嶼鄉小門村的小吃店「秀鳳姐的店」所驗到的海膽，驗出含有每公斤0.6毫克的鎘，超過水產類每公斤不得超過0.3毫克的規定。

鮮百合 沒來源證明且超標百倍

產品來源商無法提出產品來源證明的有5家，包括2件巴西蘑菇、2件百合、1件旗魚，每件開罰新台幣5萬元。

包括位在台北市的旭豐生物科技有限公司、翔達貿易有限公司販售的巴西蘑菇，分別被驗出每公斤含有3毫克、5毫克的鎘，超過每公斤2毫克的上限。

2件鎘超標的百合，其中1件鮮百合來自雲林縣許姓業者，被驗出每公斤含有5毫克鎘，是同類產品鎘含量上限每公斤0.05毫克的100倍，被賣到台中市与玥樓頂級粵菜餐廳；另一件百合則是來自雲林縣日發中藥房，依照乾燥倍率回推每公斤含有1.65毫克的鎘。

還有一項不合格的是在屏東縣東港鎮延平路上的東港慶祥食品旗魚脯所查到的旗魚，每公斤含有0.6毫克的鎘，超出0.3毫克的規定，來源商屏東縣永成行無法提出產品來源資料，也被開罰。

食藥署強調，依照《食品安全衛生管理法》的規定，業者如果規避、妨礙、拒絕主管機關的抽查，或拒絕提供或提供不實資料，可處3萬～300萬元罰鍰，情節重大得命其歇業、停業或廢止公司、商業、工廠的登記。另一方面，業者如果被要求限期改正，不改正可處3萬～300萬元罰鍰。

◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供

◎ 資料來源／食品藥物管理署

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章