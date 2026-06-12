五月份台股ETF定期定額破200億大關 0050一檔占108億創新高

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ETF資料示意圖。 圖：Shutterstock (示意圖)

[Newtalk新聞] 據投信投顧公會統計，截至五月底，64 檔台股ETF定期定額金額站上 200 億元大關，至新台幣 209 億元。其中，最大主力——元大台灣50（0050）單檔即貢獻 108 億元，占超過一半；其他依序為富邦台50（006208）20.8 億元，元大高股息（0056）20.4 億元，均同步月增。

值得注意的是，台股週一（8 日）重挫，也吸引了低接資金湧入，其中 0050 單日淨申購金額高達 277 億元，創歷史次高紀錄。

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大盤五月份雖有震盪，但當月以高點水位收場，強化了投資人長期持有、持續跟隨股市成長的信心。不僅定期定額投資台股ETF的金額新高，前五大熱門標的合計扣款人數 206 萬人，亦改寫新高，整體呈現「價量俱增」，與個股定期定額人數下滑，形成強烈對比。

證交所統計，目前定期定額個股中以台積電（2330）206,679 人最多，較前一個月增 4,053 人；然而，觀察個股人數名單消長，截至五月底，傳統存股熱門包括：玉山金（2884）月減 1,729 人、兆豐金（2886）月減 1,768 人，中華電（2412）、中鋼（2002）也分別月減 397、108 人，顯示前 20 大標的若扣除台積電，單月減少 1.2 萬人、熱度持續退燒。

同時，愈來愈多投資人捨棄個股，轉向擁抱ETF。其中，0050 繼規模突破新台幣兩兆元、受益人數跨越 300 萬後，五月定期定額扣款金額突破 108 億元，再創歷史新高；五月定期定額人數也增加 83,897 戶，來到 1,092,808 戶。

這波存股熱潮也向下紮根至「兒童理財」。愈來愈多父母及早為孩子開證券戶，展開複利存股計畫。據證交所統計至五月底，0—19 歲開戶數月增 3.92%、今年以來更增加 11.36%，居各年齡層之冠。

法人指出，從 0050 的定期定額人數，約為存股台積電的 5 倍來看，國內ETF投資人的心態日漸高度成熟。面對個股波動劇烈，許多人透過每月定期定額、穩定流入逾百億資金，多數屬於「資產配置」導向而非短期「波段交易」，有利長期參與台股成長，這股被市場譽為「第四大法人」的長線動能，無疑已成為支持台股重要力量。

元大投信董事長劉宗聖指出，今年台股的行情本身有基本面支撐，即使面臨高檔修正，也是市場健康的獲利回吐，隨著國內大型權值股近年獲利大好、股價全面拉抬，市場在「V 型」反彈中享受到巨大的資本利得，市值型ETF產品也重新受到資金青睞。

統計 0050 成立以來累積報酬率超過 2,100%，換算年化報酬率約 14.7%，等於資產約 5 年即可翻倍，對於不擅長選股、希望參與台股企業成長的投資人，極具吸引力。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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