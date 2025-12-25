五月天、李聖傑、李俊昊、邱鋒澤、Whyte 壞特⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你12/26~12/28

本周熱門演唱會與見面會整理來了！五月天在台中洲際棒球場舉辦六場演唱會，從12/27開始，包括跨年場次，幾點入場？周邊商品資訊？李聖傑小巨蛋演唱會幾點開始？入場須知？韓星李俊昊今年帶來新作《颱風商社》，特地舉辦兩場粉絲見面會要與喜愛他的台灣粉絲見面！邱鋒澤巡迴演唱會最後一站來到台中 Legacy Taichung，演唱歌曲？怎麼去？此外還有Whyte 壞特、血肉果汁機、許哲珮等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

五月天、李聖傑、李俊昊、邱鋒澤、Whyte 壞特⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理12/26~12/28精彩演出。

【12/26~12/28演唱會/活動整理速看】

12/26（五）

李聖傑｜台北小巨蛋｜19:30｜Day 1

12/27（六）

李俊昊｜台大綜合體育館｜17:00｜Day 1

五月天｜台中洲際棒球場｜18:30｜Day 1

血肉果汁機｜高雄流行音樂中心｜19:00

邱鋒澤｜Legacy Taichung｜19:00

李聖傑｜台北小巨蛋｜19:30｜Day 2

許哲珮｜SUB LIVE｜19:30

12/28（日）

李俊昊｜台大綜合體育館｜16:00｜Day 2

五月天｜台中洲際棒球場｜18:30｜Day 2

Whyte 壞特｜Zepp New Taipei｜19:00

🗓️ 12/26（五）

李聖傑演唱會有幾場？幾點開始？｜Day 1

李聖傑於台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，門票開賣後吸引歌迷熱情搶購，12/26好評加場，一連兩天在小巨蛋與歌迷一起熱唱！（來聽歌）

🗓️12/27（六）

李俊昊見面會幾點入場？粉絲福利有哪些？｜Day 1

2PM出身、現在成為「韓劇男神」的李俊昊一連兩天將在台大綜合體育館與台灣的粉絲見面！他主演的Netflix韓劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，人氣也隨著飛漲，因此李俊昊啟動《颱風商社》亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，和喜歡他的粉絲見面。（來聽歌）

五月天演唱會地點？幾點入場？｜Day 1

五月天於12/27起在臺中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，準備了絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力！（來聽歌）

血肉果汁機演唱會時間？高雄場地點？

血肉果汁機《建宮蓋廟－宇宙預言 DLC》高雄演唱會12/27登場，重金屬能量全開，氣氛炸裂的年度必看現場，千萬不能錯過。（來聽歌）

邱鋒澤台中演唱會時間？有幾個場次？

邱鋒澤舉辦《Lines》Mini Tour，台北、台中、高雄各有場次，12/27在台中 Legacy Taichung 帶來完美Ending。他的第七張專輯《Lines》打開全新音樂宇宙，也勉勵歌迷打破常規、找出「平凡中的不平凡」！最新歌曲也將在演唱會LIVE熱唱。（來聽歌）

李聖傑演唱會在哪裡？入場時間？｜Day 2

李聖傑出道26年，從《手放開》、《痴心絕對》到《你那麼愛她》、《眼底星空》，唱紅多首經典情歌，陪伴無數人的青春歲月。李聖傑感謝歌迷一路支持相伴，演唱會上不只有經典歌曲，還有新歌與歌迷分享！（來聽歌）

許哲珮演唱會幾點開始？在哪裡舉辦？

許哲珮在年末帶來《Frozen Star》演唱會，以溫柔聲線與夢幻編曲，陪你穿越心裡的雪地，照亮那些被遺忘、也曾溫柔閃爍的片刻，一同唱起那些讓自己安放的故事，再把新的旋律輕輕編進回憶。（來聽歌）

🗓️12/28（日）

李俊昊《颱風商社》見面會時間？在哪裡？｜Day 2

李俊昊見面會台北站12/27、28連續兩天登場，時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有HI-BYE、小卡等全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照喔！（來聽歌）

Whyte 壞特演唱會時間？Zepp New Taipei怎麼去？

Whyte 壞特在 Zepp New Taipei 舉辦《Boundary》專場演出，以靈魂嗓音與個人風格打造沉浸式現場，為無數徘徊在每一個界線的人送上一縷溫暖的安撫。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：開演前5天開放取票。

售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）

五月天演唱會怎麼去？周邊活動？｜Day 2

五月天演唱會一路唱到跨年，12月起台中 Maydayland 正式開園，有限定款巨大五球戴上聖誕帽降落台中公園，還有五月天公仔排排站好，邀請歌迷來打卡！（來聽歌）

