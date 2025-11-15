五月天上海站 冠佑牽小玫瑰出場

五月天14日在上海舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，冠佑女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓演唱新曲〈朋友而已〉，也和五月天合唱〈玫瑰少年〉。

五月天2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉裡收錄了小玫瑰呱呱墜地的第一聲哭聲，如今小玫瑰19歲亭亭玉立，也遺傳了爸爸冠佑的音樂基因，在新加坡向李偲菘、李偉菘拜師學音樂。阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」

冠佑牽著小玫瑰出場，被阿信問：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」

阿信也笑說：「看著小玫瑰長大，她很懂事又可愛，難免身邊招蜂引蝶。」怪獸接話：「沒辦法，遺傳。」瑪莎再補槍；「爸爸很有才華，身邊也有很多。」阿信則作出總結：「爸爸以前是主動的不一樣，小玫瑰是一朵花，身邊有蜜蜂圍繞在所難免。」

五月天近來在上海體育場舉辦「回到那一天」巡演，接下來12月登場的台中站斥資7位數打造Maydayland，特製五大球，也會帶來更多限定驚喜。