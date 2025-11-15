五月天上海開唱 冠佑女兒「小玫瑰」擔任演唱會嘉賓

五月天在上海開唱，五位成員開心打鬧讓歌迷看得超歡樂。（相信音樂提供）

五月天把夏日的熱情一路延伸到冬季，5525＋1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到上海體育場，從9月的水炮花火夏日派對，到11月冬季版的漫天飛雪，都陪著歌迷一起留下四季回憶。巡迴在14日正式來到第124場，阿信特別介紹2006年《為愛而生》最後一首〈胎音〉中的「小玫瑰」劉芯妤，當年錄下她呱呱墜地的第一聲，如今亭亭玉立的她站上舞台，帶來創作新曲〈朋友而已〉與〈玫瑰少年〉，象徵著跨越19年的深情延續。

冠佑女兒小玫瑰劉芯妤擔任演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

小玫瑰去年在上海最終場初登大舞台後備受讚賞，今年升格為中場嘉賓，再度以創作證明實力。她感性表示，歌迷曾在她一歲時透過冠佑的手機為她唱〈生日快樂歌〉，現在換她以歌回禮。她在李偉菘、李偲菘指導下持續磨練，首唱〈朋友而已〉更展現扎實技巧，讓現場沸騰。

冠佑與女兒劉芯妤溫情相擁。（相信音樂提供）

冠佑牽著女兒出場前還在點歌橋段製造懸念：「最近手機一直收到一首歌，很想知道它要跟我說什麼。」阿信則打趣接招，笑問他對女兒感情世界的關心程度。冠佑則淡定回應「給她很大的自由，音樂上。」小玫瑰陸續打造〈微笑說再見〉、〈瞬間〉、〈So Far Away〉等作品，如今再以〈朋友而已〉驚艷全場。看著女兒站在舞台中央，冠佑臉上滿是欣慰，五月天和她圍成圈圈擁抱，象徵著從熟悉的哭聲到如今的歌聲，那份音樂與愛都悄悄長大了。

五月天在上海開唱，上海之星限定遊輪推出《夢想起點》特展。（相信音樂提供）

五月天也把演唱會的熱情延伸到城市角落，在前灘太古里、飛洲國際打造Maydayland，東方明珠和上海之星限定遊輪同步推出《夢想起點》特展，從城市地標到水上巡航全都變成五月天主題樂園。12月即將登場的台中Maydayland 更斥資七位數打造，特製五大球與限定驚喜即將曝光，勢必再掀一波熱潮。

