五月天今起台中唱六場！維安升級行李箱、哨子禁帶 交通攻略1次看

天團「五月天」27日起在台中洲際棒球場連唱六場演唱會，跨年陪粉絲嗨唱到明年，預計每場湧入逾2萬人次。因應張文北捷隨機攻擊事件，哨子和行李箱一律禁止攜帶入場。台中市政府表示，演唱會期間將實施交通管制，並建議多搭乘接駁車或大眾運輸前往會場。《太報》盤整前往會場交通資訊等相關資訊一次看。

■演出地點：台中洲際棒球場。

■演出場次：2025年12月27日 (六) 、12月28日 (日)、12月31日 (三)。2026年01月01日 (四) 、 01月03日 (六) ·、01月04日 (日)。

■維安資訊／禁帶物品：槍枝、化學危險物品、毒品、燃油瓦斯、不明用途粉末或液態物、易碎物品及剪刀飛鏢等尖銳物品、棍棒、任何可投擲發射物品、遙控無人機、啵啵球或哨子、行李箱登機箱。

■免費接駁路線：4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場。

■大眾運輸：捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場。

