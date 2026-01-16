五月天傳搶先周杰倫、蔡依林「二攻大巨蛋」？ 相信音樂回應了

亞洲天團五月天才剛完成《回到那一天》25週年巡迴演唱會的壯闊篇章，近日又傳出震撼彈！據悉五月天已在規畫二度登上台北大巨蛋開唱，若消息屬實，五月天不僅將搶先周杰倫、張惠妹等巨星再次回歸，更極可能創下大巨蛋開館以來「最快返場開唱」的驚人紀錄。

根據《鏡報》報導，五月天計畫於今年7月重返台北大巨蛋，履行與歌迷「在夏天相見」的約定。五月天過去在大巨蛋的表現亮眼，無論是邀請引退球星周思齊共襄盛舉，還是促成F4驚喜合體，每次演出都引爆社群高度討論，一票難求的盛況已成常態。

對於是否將在暑假再次「進場」，五月天所屬的相信音樂並未否認，僅語帶保留地表示：「時間檔期還在確認中。」這番回應雖然低調，但也給了廣大「五迷」無限想像空間。

台北大巨蛋自啟用以來，已成為頂尖歌手的兵家必爭之地。周杰倫與張惠妹的演出接踵而至，而五月天若能成功在7月返場，不僅展現了強大的吸票能力，更代表天團對於場地的掌控力與人氣依然處於巔峰。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導