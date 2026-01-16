五月天傳搶先周杰倫「7月二度攻大巨蛋」？相信音樂9字回應

五月天去（2025）年首登台北大巨蛋舉辦「回到那一天」巡迴演唱會。（相信音樂提供）

天團五月天去（2025）年7月帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會唱進台北大巨蛋嗨翻，一連舉辦8場演出，吸引32萬人朝聖，不僅寫下票房佳績，更創下大巨蛋開唱最多場次的紀錄。如今再度傳出五月天將二度登上大巨蛋，消息一出立刻引發歌迷熱議。

傳出五月天有望搶先周杰倫、張惠妹，再次站上台北大巨蛋舞台，甚至可能寫下「最快返場大巨蛋開唱」的新紀錄。對此，五月天所屬的相信音樂回應，表示：「時間檔期還在確認中。」，未正面證實，但也未否認相關傳聞，留下想像空間。

今年台北大巨蛋檔期競爭激烈，除大型演唱會外，還包含超過40場中華職棒例行賽，場地安排相當緊湊。據《鏡報》報導，五月天有望於今年7月重返大巨蛋，再度與歌迷相約「在有你的夏天」相見，若成真可能創下「最快返場大巨蛋開唱」紀錄，勢必再掀一波搶票熱潮。

事實上，距離五月天上一次在台北舉辦大型專場演唱會，已是2016年，近年多選擇桃園、台中或高雄跨年演出。去（2025）年睽違近十年重返台北開唱，團員們也坦言心情既緊張又期待，帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈乾杯〉等經典嗨歌，主唱阿信更在台上感性高喊：「五月天終於回到台北了！」，讓全場氣氛沸騰。如今是否能再度站上大巨蛋舞台，相信音樂僅低調表示仍在確認檔期，大批歌迷持續期盼後續消息公布。

