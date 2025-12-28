五月天再+1 首度「放送後台更衣秀」 升級組唱跳樂團

五月天與嘉賓丁噹典唱跳組曲沸騰全場。（圖／相信音樂提供）





五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點臺中，臺中站新年快樂版，全為你+1，27日首場難得放送後台更衣秀，投影到現場的大銀幕上，全場歌迷嗨翻。五月天重返台中，丁噹也乘著「天外有天時光機」回到2024年台中的那一天，那天丁噹特別來觀看師兄演唱會，今天丁噹為了呼應+1的主題，特別＋1帶了10位舞者擔任嘉賓，也勾起「北投舞王」五月天阿信的舞魂，跨年代的舞曲組曲以及〈派對動物〉、〈離開地球表面〉，沸騰全場的細胞一起跳動。

在五月天25年的漫長旅程中，歌迷陪著五月天一路前行，五月天也陪著許多人向前邁進，其中也包括丁噹，還未出道前她看了五月天演出後，促使她下定決定走向音樂路，剛出道時師兄們也總是陪伴著她，冠佑陪她上節目，她第一次站上小巨蛋時阿信擔任她的嘉賓，怪獸和瑪莎都幫她拍MV、寫歌和製作，總是默默陪著丁噹前行，幸運的師妹長大了，從第一次站上台北小巨蛋是擔任五月天開場嘉賓，現在她即將帶著《夜遊》演唱會再戰高雄巨蛋，在師兄邀請下再次來到演唱會擔任嘉賓。

這回丁噹選唱〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉經典舞曲組曲，又唱又跳讓師兄見證到她的全方位，而阿信也是跳得很盡興，讓丁噹忍不住讚美：「今天是非常浪漫的夜晚，還看到阿信非常認真的跳舞。」開心與師兄們組成「唱跳樂團」，接著阿信就以5倍的浪漫回饋丁噹，唱起〈對你愛不完〉並邀團員們和丁噹一起比出經典手勢，丁噹乘著如此合拍的歌聲與舞蹈，邀請五月天到她明年的4月18日《夜遊A Night Tour》高雄巨蛋演唱會。

五月天在重啟時光機前，石頭自招：「五月天有一點點脫稿演出，阿信從來沒坐過跑車前座，甚至還想開車，所以今天有可能要唱到天亮。」全場歌迷立刻嗨翻，下一秒馬上被團員笑虧開「空頭支票」，瑪莎接著說：「昨天經歷了第一天的演唱會之後，覺得觀眾還是很熱情，我們應該好一陣子沒回到台中演出了，非常謝謝台中朋友們，不管從哪來的朋友，都希望大家跟著五月天很用力、很大聲的唱。」怪獸則說：「五月天今天也是有滿滿的體力，就像瑪莎說的我們兩年沒回來，一踏上就有熟悉、親切的感覺，希望大家不要保留體力，管他明天上班還是上課，把體力用完好不好！」

五月天阿信首度放送後台更衣秀。（圖／相信音樂提供）

而冠佑透露昨天家人和朋友嗓子都啞了，希望在場的朋友都能獲得真正的快樂3小時。由於阿信近期和言承旭、吳建豪、周渝民一起開唱，開玩笑對五月天團員說：「我們又不是第一天組團，不能因為我跟別人組團，就覺得我們不是同一團！」反而被團員連珠炮反駁，石頭笑說：「是快樂小夥伴。」就在他們快樂又熟悉的互動下，最後阿信說：「他們不是快樂小夥伴，我們都是彼此的夥伴」。

白安今擔任開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

第二天演唱會由白安擔任開場嘉賓，今年發行第五張個人唱作專輯《星期八》，這次她率先帶來同名歌曲〈星期八〉，透過歌聲帶領全場進入一個充滿自由與想像的「星期八世界」，即使長大也允許自己再一次做夢，接著演唱〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，她說：「很開心今年在這裡和大家度過，先祝聖誕快樂和新年快樂，也祝明年會更好」。新的一年白安也相當忙碌，帶著《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會在2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

五月天12/31、2026/01/01、01/03 、01/04 繼續臺中洲際棒球場狂歡，更多五月天演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。



