五月天冠佑女兒準備上大學 感謝阿信給她第二人生

五月天1日演唱會，小玫瑰擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「5525＋1回到那一天」25周年巡迴演唱會持續在臺中洲際棒球場舉行，元旦當天就實現了鼓手冠佑在跨年夜許下的新年願望，他31日許願「希望家人在我們身邊，每個喜歡五月天都是家人，一起往80歲走去」、「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點」，1日「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，與爸爸冠佑「靠近一點」。

在冠佑演唱到〈超人〉歌詞「世界如果被殘酷攻擊，誰來接手我的超能力」時，小玫瑰唱著「世界如果被殘酷攻擊，換我伸手輕輕擁抱你」緩緩登場，兩人一起合唱，場面溫馨感人。阿信說：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」

冠佑和小玫瑰父女倆在台上擁抱。（相信音樂提供）

接著冠佑和小玫瑰合唱〈我不願讓你一個人〉，小玫瑰也遺傳爸爸的音樂基因，演唱自己製作、創作的〈朋友而已〉，好歌聲獲全場掌聲。最後小玫瑰跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，二年前跟你在那（小舞台）看星星。」再次站上同樣的舞台，在這兩年小玫瑰也交出了她的音樂作品，五月天也祝福她在音樂道路上繼續一路前進。

阿信說：「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」因此五月天在2025年這年攜著「回到那一天」演唱會唱了很多城市，也在年初和任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX、鼓鼓、蕭秉治、家家、麋先生、BOOM！怪物星人、黃霆睿14 組共演大使展開的「Just Love It！一路向東」完成最有意義、最有愛心的這場東遊奇幻之旅。

小玫瑰感謝阿信在音樂上給她的鼓勵。（相信音樂提供）

2026年的第一天，五月天依舊以熱力十足〈盛夏光年〉、〈終結孤單〉等歌陪伴現場歌迷一路嗨唱一路嗨跳以抵抗寒冷，怪獸說：「昨天跨完年今天一站上台就很明顯感受氣溫下降很多度，還有很大風，讓我的肩有寒氣穿進來，我需要你的體溫。」此時石頭抱緊怪獸為他取暖，瑪莎馬上看透怪獸意圖開玩笑說：「石頭，他不是跟你說，他是跟觀眾說，他要下台。」歌迷開心歡呼，怪獸馬上接說：「五月天需要你們的熱情！需要提高10度！」全場尖叫熱情似火給足五人滿滿溫暖。接下來五月天將於3日、4日繼續在臺中洲際棒球場狂歡。

