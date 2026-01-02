五月天冠佑女兒要上大學了！小玫瑰告白乾爹阿信 「是你給我第二人生」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

在2026的第一場「五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，冠佑先實現了2個新年願望，去年12月31日時他許下第一個願望是：「希望家人在我們身邊，每個喜歡五月天都是家人，一起往80歲走去。」昨（1）日繼續在演唱會上和歌迷相見，第二個是冠佑提到：「小玫瑰明年要讀大學，希望她能夠離我近一點。」因此2026的第一天，「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，與爸爸冠佑「靠近一點」。

廣告 廣告

冠佑女兒小玫瑰擔任演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

在冠佑演唱到〈超人〉歌詞「世界如果被殘酷攻擊，誰來接手我的超能力」時，小玫瑰唱著「世界如果被殘酷攻擊，換我伸手輕輕擁抱你」緩緩登場，兩人一起合唱，場面溫馨感人，冠佑就像「超人」展開披風，保護著小玫瑰成長，阿信說：「小玫瑰為了學音樂去很遠的地方，冠佑無法常見到她，這首歌無論是爸爸對小玫瑰唱，或小玫瑰對冠佑唱，都是很適合的一首歌。」接著冠佑和小玫瑰一起合唱〈我不願讓你一個人〉，也唱出父女間的愛，小玫瑰也跟乾爹阿信說：「你知道是你給我這個『第二人生』，兩年前跟你在那（小舞台）看星星。」

小玫瑰感謝阿信給了她第二人生。（圖／相信音樂提供）

2026年的第一天，五月天依舊以熱力十足〈盛夏光年〉、〈終結孤單〉等歌陪伴現場歌迷一路嗨唱一路嗨跳以抵抗寒冷，怪獸說：「昨天跨完年今天一站上台就很明顯感受氣溫下降很多度，還有很大風，讓我的肩有寒氣穿進來，我需要你的體溫。」此時石頭抱緊怪獸為他取暖，瑪莎馬上看透怪獸意圖開玩笑說：「石頭，他不是跟你說，他是跟觀眾說，他要下台。」歌迷開心歡呼，怪獸馬上接說：「五月天需要你們的熱情！需要提高10度！」全場尖叫熱情似火給足五人滿滿溫暖。

更多FTNN新聞網報導

五月天上海開唱！冠佑正妹女兒小玫瑰再獻聲 阿信狂虧「你打算守護她到幾歲」

五迷為北捷捨身勇士余家昶點歌！「他的犧牲救了很多人」 五月天阿信加碼唱〈勇敢〉悼念

五月天台中開唱6場吸金4.5億！阿信留摔傷證據 虧瑪莎「敲到腦袋還是比你厲害」

