五月天冠佑正妹女兒長大了！阿信爆料「招蜂引蝶」：身邊男生越來越近

記者徐珮華／台北報導

五月天2006年專輯《為愛而生》最後一首歌曲〈胎音〉，收錄冠佑女兒「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲。如今經過19年，小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳爸爸的音樂基因，昨（14）日擔任五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會上海站中場嘉賓，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲，而是她的歌聲。」

小玫瑰（左4）擔任五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會上海站嘉賓。（圖／相信音樂提供）

小玫瑰去年在「回到那一天」上海最終場擔任開場嘉賓，帶著創作初登台，穩健台風備受讚譽。師承知名音樂人李偉菘、李偲菘的她，今年擔任中場嘉賓，首唱創作新曲〈朋友而已〉，並與五月天合唱〈玫瑰少年〉，愛的延續格具意義。

冠佑對於女兒演出十分滿足。（圖／相信音樂提供）

牽著小玫瑰出場前，冠佑故弄玄虛：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接話：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係。你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑笑回：「我給她很大的自由，音樂上。」

阿信直呼「看著小玫瑰長大，很懂事，難免身邊招蜂引蝶」，對此怪獸笑說「沒辦法，遺傳」，瑪莎也補充「爸爸很有才華，身邊也有很多」，阿信則笑虧「爸爸以前是主動的，不一樣。玫瑰是朵花，身邊有蜜蜂圍繞在所難免」。最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱，當年擁在懷裡的小玫瑰長大了，延續五月天的音樂繼續前行。

