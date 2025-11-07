五月天冠佑19歲女兒小玫瑰仙氣難擋！首當製作人超有才 急喊：學長退散

記者林宜君／台北報導

五月天鼓手冠佑19歲愛女「小玫瑰」首度以製作人身分推出新歌〈朋友而已〉。（圖／翻攝自小玫瑰IG）

19歲新生代音樂人亮相！五月天鼓手冠佑19歲愛女「小玫瑰」首度以製作人身分推出新歌〈朋友而已〉，父女同台互動甜炸，引發網友熱議。

小玫瑰透露這是她首次以「製作人」身分參與作品。（圖／翻攝自小玫瑰IG）

五月天鼓手冠佑的19歲愛女劉芯妤，暱稱「小玫瑰」，雖仍就讀學校，卻對音樂充滿熱情。近日，她推出個人新歌〈朋友而已〉，並在社群分享幕後製作過程，小玫瑰透露這是她首次以「製作人」身分參與作品。小玫瑰在IG寫道，從未想過自己會以製作人身份參與歌曲，「從無到有，從 demo 到試唱、編曲，一路上嘗試、修正、懷疑又堅持，每一個決定都讓我更了解想表達的聲音。」她坦言過程不容易，有時旋律卡住就反覆聽幾遍，甚至因歌詞情緒熬夜到深夜，學會讓音樂貼近內心所想。

廣告 廣告

冠佑在轉發〈朋友而已〉時，特別寫下「只是朋友，只能朋友，學長退散」。（圖／翻攝自冠佑IG）

她也分享靈感時刻，「有時候突然靈感來了，可能正在上課，也可能是半夜…自己就會趕快記下來」小玫瑰希望新歌能與聽眾產生共鳴，陪伴大家度過心情時刻。父親冠佑與妹妹小薔薇也對她的努力按讚力挺。冠佑在轉發〈朋友而已〉時，特別寫下「只是朋友，只能朋友，學長退散」，對女兒交友仍嚴謹把關，父女間的互動也讓粉絲大呼甜蜜。

更多三立新聞網報導

于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

于朦朧案最新爆料！凜北川微博發文暗示「不是自己來」 疑遭惡勢力約談

金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然

李連杰被爆「移植少林秋風心臟」！澄清影片反被抓包「人造皮真相」曝光

