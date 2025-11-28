五月天出手了！香港惡火捐出897萬賑災 怪獸生日感性發聲
〔記者陽昕翰／台北報導〕香港大埔宏福苑發生大火傷亡慘重，成為香港逾70年以來最嚴重的火災，各界紛紛捐出善款救災，五月天所屬的相信音樂，代表公司以及旗下藝人捐出220萬元港幣(約897萬元台幣)賑災。昨天是五月天團長怪獸的49歲生日，他也在社群發聲替香港打氣。
怪獸表示，已經收到了各界的生日祝福，「感謝大家一直以來的支持與愛。這幾天有些不一樣，有許多人因為災難受苦，願所有正在經歷難關的人都能平安順利度過，也願身邊的每一個人都健康、好好的。」最後感性發聲：「謝謝你們，也祝福大家一切平安。」
