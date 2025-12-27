五月天台中唱〈勇敢〉獻北捷英雄

天團「五月天」27、28、31日到明年1月1、3、4日於臺中洲際棒球場連唱6場，帶著「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會跟粉絲同歡。五月天主唱阿信日前與言承旭、周渝民、吳建豪於上海開唱，阿信不慎從2米高的舞台摔落導致手流血，令粉絲十分擔心，昨晚是阿信受傷後首露面，只見他左手背上貼著膚色OK繃，依舊活力滿滿賣力飆唱，跟貝斯手瑪莎鬥嘴時，阿信還跟瑪莎開玩笑說：「我敲到腦袋還是比你厲害。」

五月天一開場獻唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉等嗨歌，鼓手冠佑突然爆料瑪莎彈〈乾杯〉時出錯，瑪莎瞬間「見笑轉生氣」憤怒喊，「我沒有要你說」，阿信也笑虧瑪莎：「你剛才〈乾杯〉那個到底是Outside？還是烙賽？」瑪莎喊：「我想是Outside，結果轉不回來變成烙賽。」

冠佑加碼吐槽瑪莎在開場前才知道歌單有多一首歌，緊急在後台惡補，「現場2萬5000人的焦點可以放在瑪莎身上，他一定會比剛才更誇張」，阿信打趣說若瑪莎再彈錯1個音，瑪莎就獨自多安可1首歌，以此類推，「大家明天早上的早餐要準備好，一起唱到天亮」，瑪莎下秒大喊阿信本名：「陳信宏吐不出象牙！」阿信幽默回：「我敲到腦袋還是比你厲害。」

在點歌環節尾聲，有粉絲舉著海報要替日前在北捷英勇阻擋嫌犯張文遭刺傷不治身亡的余家昶點歌，阿信即興加碼獻唱〈勇敢〉，感性說：「2025年底，希望大家都可以記得這個名字『余家昶』。」並提到事發當天他在上海演出，看到這意外事件心情很複雜，「五月天回來了，能為你們生命中的每個喜怒哀樂而唱、活在同一個時代是我最大幸運。」

玩螢光棒開黃腔

五月天再度回到台中開唱，阿信開心說：「晚安，我們是五月天，我們回家了。」當要唱〈成名在望〉前，阿信突然要找螢光棒，忍不住開黃腔，對冠佑說：「冠佑你看下後面，我想說我那根（螢光棒）怎麼不見了，原來在他褲子，一個人褲子裡有一根就好了好嗎？」笑翻全場。

五月天的「5525+1」主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會，好評不斷，日前再度獲國際獎項「Entertainment Lighting Design of the Year」肯定，還增添演出陣容，號召串場影片中Mayday Max再次登場，一起狂歡點燃全場氣氛。

五月天「回到那一天」世界巡迴演唱會已累積626萬人朝聖，走訪23個城市，飆唱138場，這次回到起點台中，象徵和粉絲相約唱到80歲的初心不變，盼一起唱到未來2055年。而台中6場吸引15萬粉絲，票房粗估吸金4.5億。