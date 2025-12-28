五月天台中嘉賓驚喜登場！阿信被虧「很浪」喊：舞台洞很多

天團「五月天」28日在臺中洲際棒球場開唱。（相信音樂提供）

天團「五月天」於28日在臺中洲際棒球場舉辦第2場「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會，邀來師妹丁噹再度擔任嘉賓對唱，丁噹帶來10位舞者齊跳，勾起「北投舞王」五月天主唱阿信的舞魂，氣氛嗨翻。

丁噹分享去年有去朝聖五月天演唱會「取經」，此話一出，引起五月天接連用諧音埂開黃腔，讓阿信緊急阻止，「小朋友耳朵摀起來，丁噹是我的師妹但言語要有分寸。」

五月天跟丁噹熱情互動，丁噹開心說：「今天是很浪漫夜晚，看到信哥非常認真跳舞。」阿信打趣自虧，「我跳舞等於浪漫？」怪獸吐槽，「是只有浪」，阿信坦言，「跳起來很浪，拍子有點慢。」丁噹提到去年在台下看五月天演唱會取經，如今站上五月天台上一起唱跳，十分興奮，怪獸突然開黃腔，「天啊，是在台下（取經），不是台上」，瑪莎暖心提醒說：「可以說『觀摩』，不要說『取經』。」

阿信跟丁噹還揪五月天其他成員一同熱跳〈對你愛不完〉，盼呈現5倍的浪漫，瑪莎吐槽：「那你去FF（F3）的時候，要找丁噹跟他們一起5倍浪漫嗎？」阿信笑喊，「我等一下FF你」，當一起跳舞時，阿信被虧動作不對，阿信解釋「我還給丁噹老師了，她來取經」，瑪莎喊：「被取完就沒了？」阿信馬上制止：「小朋友耳朵摀起來，丁噹是我的師妹但言語要有分寸。」

五月天出道26年陪伴許多粉絲一路前行，丁噹昨透露未出道前她看了五月天演出後，促使她下定決定走向音樂路，先前成功4度站上台北小巨蛋開唱，近來正忙準備明年4月18日高雄巨蛋演出，在台上邀五月天屆時到場欣賞。丁噹過去曾2度發生摔下舞台意外，她今晚準備走下台時，阿信貼心地叮嚀說：「慢慢走，我們舞台也是洞很多的。」

