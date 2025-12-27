五月天台中場粉絲點歌致敬北捷英雄余家昶！阿信加碼全場感動

五月天5525＋1主題「回到那一天」25週年巡迴演唱會開跑，首站27日在台中登場， 1位歌迷為北捷隨機傷人案的英雄余家昶點唱〈起來〉，阿信加碼獻唱〈勇敢〉，感性表示「我們都該記得這個名字──余家昶」。

五月天「回到那一天」巡演首站27日在台中舉辦，現場有歌迷為英雄余家昶點唱〈起來〉。（圖／相信音樂提供）

12月19日發生北捷隨機傷人案悲劇，熱心民眾余家昶為阻擋歹徒不幸犧牲，英勇事蹟傳遍全國，將入祀忠烈祠，各縣市也著手加強因應即將到來的跨年活動安全。

五月天27日在台中舉行「回到那一天」25周年巡演，1位歌迷在點歌環節為余家昶點唱〈起來〉，並表示該起事件發生以來，犯人名字不斷被放大，但更應該記住的是這位余先生（余家昶），「因為他是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能會發生更大的犧牲，他卻不能回家了，他的勇敢、善良、大愛，我覺得值得被記住這個名字」。該名歌迷也透露為其選擇〈起來〉原因，「這首歌有正面的力量，在恐懼時可以勇敢面對未來」。

五月天演唱〈起來〉、〈勇敢〉獻給余家昶，現場也向歌迷感性告白。（圖／相信音樂提供）

阿信說，事發當時他在上海演出，但仍心繫這樁台北市的悲劇，對於沒能陪伴台灣歌迷度過當下，他情緒有些複雜，「原來大家都不認識他（余家昶），現在全都認識了他，但原本是希望永遠不要知道這位英雄」。他也感性說，：「能為你們生命中的喜怒哀樂演唱，是我的榮幸，能跟你們活在同一個世代，是我的幸運」。

而阿信不僅演唱〈起來〉，同時加碼〈勇敢〉，他強調，2025年底，大家都該記得這位英雄的名字「余家昶」。透過音樂傳遞正能量，緬懷英雄余家昶的義舉，讓現場充滿溫暖與感動。

此外，台中警方本次特別出動動保大特勤霹靂小組、偵爆犬及防爆人員，多次巡邏台中洲際棒球場。台中市政府也提前啟動第2階段升級維安應變專案，並成立維安應變中心，到各車站加強旅客防範宣導並提升巡檢密度，捷運警察也增派人力加強巡邏守望，確保演唱會人員安全。

