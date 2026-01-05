五月天台中演唱會收恐嚇訊息 內容曝光！小刀貼圖「1.3H看台」

小紅書上有人貼文恐嚇五月天；但主唱阿信4日最終場，依然走下舞台，進入搖滾區。讀者提供



天團「五月天」2025年12月27日起在台中洲際棒球場舉辦「5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，總共六場，第六場在4日畫下句點。5日傳出社群平台「小紅書」有網友預告在3日那場演唱會，南下至演唱會現場，該貼文引發警方關注，因為貼文附上「小刀」符號，且標註五月天，警方也為此加強維安。

該篇「小紅書」貼文顯示「1月3日要南下H區看台」，並附上「小刀」符號，更標註五月天。4日是五月天在台中洲際棒球場的最終場，主唱阿信也特別提到這次演唱會收到了「不好的警訊」。警方證實，所謂「不好的警訊」就是「小刀」符號的恐嚇訊息。

警方在收到恐嚇訊息後，維安升級。在搖滾區的五迷告訴《太報》記者，阿信在台上有說收到「不好的警訊」，所以工作人員特別提高警覺，會場內也有安排保安之類人員來回走動查看。且在4日晚間最後一場，警方特地打開粉絲的包包檢驗。至於在12/28那場，粉絲說，入口有安排警察，但沒有打開包包檢查。

台中警方因應「五月天」在台中洲際棒球場演唱會，加強安檢、控制及疏散，且出動霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警。警五分局表示，有關網路社群出現威脅洲際棒球場演唱會安全的訊息，警方於1月3日接獲情資後，立即與主辦單位聯繫，全面加強入場安全檢查，並部署警力於場內加強巡邏戒備，當日演唱會順利進行，無任何維安狀況發生。

12/28那場，阿信（右）與嘉賓丁噹唱跳組曲沸騰全場。相信音樂提供

五月天台中洲際棒球場演唱會，12/28第二場請到丁噹擔任嘉賓。讀者提供

