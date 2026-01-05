五月天台中演唱會疑收恐怖威脅 相信音樂回應了

五月天日前在台中舉辦演唱會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）





天團五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點台中，從2025年唱到2026年，昨（4）日迎來最終場，主唱阿信在台上坦言收到「不好的警訊」，加上有網友在社群平台發出敏感貼文，掀起熱議。對此，相信音樂也回應了。

今天在社群平台「小紅書」上，有網友寫下「1.3南下H看台」，並在前方附上一支刀子的符號，並在貼文標註「五月天」、「五月天台中」，由於貼文時機敏感，因此警方也不敢大意，加強維安。

台中五分局證實，「有關網路社群出現疑似威脅本轄洲際棒球場演唱會安全之訊息，本分局於1月3日接獲情資後，立即與主辦單位聯繫，全面加強入場安全檢查，並部署警力於場內加強巡邏戒備，當日演唱會順利進行，無任何維安狀況發生。」

除此之外，不少五迷也在社群平台提到，現場除了詳細檢查包包外，還看到有工作人員手持長棍、警察帶槍巡視，而阿信在4日也坦言，「其實這兩天有收到一些比較不好的消息，所以才加強了維安的工作。」對此，相信音樂回應《EBC東森娛樂》記者，「感謝台中市警方密切合作加強維安，一切順利大家平安。」



