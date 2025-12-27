五月天台中演唱會登場 148警+偵爆犬加強維安

台中市 / 綜合報導

流行天團五月天在台中洲際棒球場接連舉辦6場演唱會，今(27)日首場湧入2萬名歌迷，公共安全的問題，警方不敢大意，除了投入148名警力加強維安，也出動偵爆犬查驗每個角落，現場9個出入口加強安檢作業與錄影蒐證，主辦單位特別提醒，除了危險物品之外，玻璃瓶、長柄雨傘、哨子這些東西都不能帶進場，管制作為加強就是要確保演唱會安全滴水不漏。

下午3點半一到，大批制服員警，來到台中洲際棒球場周遭區域，開始加強維安作為，警方要動員這麼多人力是因為，流行天團五月天要在這裡，接連舉辦6場演唱會，包含跨年場在內，每場預估會超過2萬人，今日晚間就是第一場的演出，這麼多人來看演唱會，公共安全的問題民眾都很關心。

廣告 廣告

民眾說：「因為台北發生這麼嚴重的事情，當然會疑慮啊，不知道那些真正有意圖的人，是不是混在裡面。」根據警方規劃，現場9個出入口都設有安檢點，由主辦單位工作人員進行安檢作業，警方架設攝影機全程錄影蒐證，另外還安排一組警力，守在舞台後方隨時待命，不管是周邊的秩序或者外頭的交通維持，警方都不敢大意。

民眾說：「我們剛看到，有滿多警察來巡邏的，所以我覺得應該還好，跟兩年前比起來的話，(警力)多滿多的。」為了增加維安的強度，警方出動霹靂特勤小組，制服與便衣刑警總共148人，另外還有刑大偵爆犬，在開演前加強清查每個角落，也做好相關的演練，如果遇到緊急狀況，要怎麼迅速把人潮分流疏散，引導到安全的地方，這麼多的準備，就是要讓演唱會裡裡外外的安全都滴水不漏。

台中市第五警分局副分局長林鉦哲說：「希望我們歌迷，經過安全檢查的時候，都能配合脫下口罩，以及包包安檢。」為了確保演唱會能順利進行，主辦單位25日也公告，禁止攜帶入場的危險物品，除了尖銳物易燃物槍彈刀械毒品等等之外，易碎的玻璃瓶發光物品哨子汽笛，甚至長柄的雨傘也都不可以，加強管制與安檢，以確保民眾觀賞演唱會的安全與權益。

原始連結







更多華視新聞報導

台中維安升級 盧秀燕：禁止行李箱等10類物品入場

五月天開唱在即 台中警方實施安全維護演練

五月天阿信演唱會摔下舞台 本人發聲：腦袋沒摔壞

