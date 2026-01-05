五月天台中演唱會落幕 不忘虧「蔡依林是大蟒蛇是」

五月天5525+1「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站4日來到最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家一起前進。

演唱會上，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」五月天還近距離出現在歌迷面前，與看台區、漫遊區歌迷互動。怪獸一開場就感受歌迷的熱情，他說：「今天只想跟大家說冷靜點，很怕你們在第一段體力用完。」但歌迷熱情不但沒用完，持續到最後，還陪五月天安可一首又一首。

2026年一開始，五月天使出冷笑話逗樂歌迷，先是怪獸在點歌環節即興說：「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠？」答案是「不好意鼠」，冠佑也接力說：「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」讓全場歌迷笑成一片。

五月天台中場演唱會落幕。（圖／相信音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導