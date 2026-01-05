五月天台中演唱會落幕 冷笑話齊發

五月天《回到那一天》演唱會台中站新年快樂版6場完美落幕。

記者戴淑芳∕台北報導

五月天《回到那一天》演唱會台中站新年快樂版6場完美落幕，五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算沒有舉辦演唱會，五月天的音樂還是陪伴大家，等到下一次再見面。

五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會，繞行世界一大圈，唱過2個春夏秋冬，626萬人次笑淚感動交織的乾杯，台中站新年快樂版4日來到最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」

五月天也走近歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場開心大笑。

怪物星人擔任3日5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會的開場嘉賓，她們先演唱破億票房災難動作電影《96分鐘》形象宣傳曲〈敵手〉為新的一年揭開勢如破竹的氣勢，也因應近日流行哏「那魯one～那魯two～那魯three four five～那魯五月天～」祝大家新年快樂，逗笑全場，最後她們演唱〈我不可一世的輕狂〉、〈我要把眼淚當汽水〉、〈SHERO〉炒熱現場氣氛。

宇宙人新年第一場演出獻給五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會，他們演唱〈不用大腦〉、〈藍色的你〉、〈陪我玩〉等歌，希望以最歡快的節奏，為全場呈現2026年，並演唱新曲〈不曾寧靜的夜〉，也宣布新的一年將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。