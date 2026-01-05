五月天台中演唱會6場落幕 阿信喊持續用音樂陪大家

（中央社記者洪素津台北5日電）樂團五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版4日唱完最後一場，6場演唱會落幕。主唱阿信說，未來也會持續用音樂陪伴大家，和大家一起前進。

五月天台中演唱會4日來到最終場，阿信表示，「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」

五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是會陪伴大家，以一首一首音樂陪著大家一起前進，和五月天在演唱會上用力吶喊、用力歡呼，在現實中用力地生活，等到下一次再見面。

2026年一開始，五月天就使出冷笑話逗樂歌迷，先是怪獸在點歌環節即興說笑話，「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠」，答案是「不好意鼠」。而在演唱會的最終場，冠佑接力說：「五月天英文是Mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞Mayday。」全場歌迷笑成一片，為2026年開啟最歡樂的開端。

五月天接著將於1月31日，帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會馬來西亞站馬年首唱版，在吉隆坡武吉加里爾國家體育場開唱。（編輯：張雅淨）1150105