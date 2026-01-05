五月天台中站冷笑話齊發 不忘關心Jolin「大蠎蛇」

五月天「5525＋1回到那一天」巡迴演唱會台中站4日圓滿落幕。（相信音樂提供）

五月天4日舉辦「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家，以一首一首音樂陪著你們一起前進。

五月天也走近歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場大笑。

五月天阿信與台中站的歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

五月天分別與看台區、漫遊區歌迷互動，甚至有打扮成方丈的歌迷到場搖滾，怪獸一開場就感受歌迷的熱情，他說：「今天只想跟大家說冷靜點，很怕你們在第一段體力用完。」

接著五月天使出冷笑話，先是怪獸在點歌環節即興說：「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠？」答案是「不好意鼠」，引發歌迷在網路老鼠笑話大接力。4日冠佑接力說，「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」全場歌迷笑成一片，為2026年開啟最歡樂的開端。

