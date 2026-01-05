五月天台中站最終場 不忘Jolin「大蟒蛇」

五月天4日在台中舉辦「5525+1回到那一天」25周年巡迴演唱會，也是6場台中站最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家，以一首一首音樂陪著大家前進。

演唱會上，五月天分別與看台區、漫遊區歌迷互動，也不斷使出冷笑話，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場大笑。

而怪獸日前在點歌環節即興說：「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠？」答案是「不好意鼠」，引發歌迷在網路老鼠笑話大接力。4日冠佑接力說冷笑話，「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」歌迷都很捧場地笑成一片，為2026年開啟最歡樂的開端。