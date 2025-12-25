五月天台中連唱6場警戒備 跨年晚會禁行李箱入場

中部中心／綜合報導

12/27開始，天團五月天將到台中洲際棒球場，連唱6場演唱會，台中市警方特別針對會場內部及周邊做加強戒備，另外在中央公園將舉辦的2026跨年演唱會，也動員700名警力，設置6處安檢門，今年更是特別規定，不能攜帶行李箱入場！

警犬用鼻子聞呀探呀，仔細搜遍各個角落有沒有危險物品，狗狗認真，員警當然也沒落後，全副武裝，對會場所有細節，再做一次盤查。

台中警五分局副分局長林鉦哲：「本分局已針對，大型活動可能出現的各類安全風險，完成整體維安規劃。」

1219攻擊案全台警戒! 五月天台中連唱6場維安升級（圖／民視新聞）

1219北捷事件，引發各界對於公共安全的高度關注，而12/27開始，五月天將在台中連唱6場演唱會，除了會場內部安全管控，周邊人潮聚集地，像是火車站、捷運站、市場等，都加強了安全管制。

五月天粉絲：「就是加強那個警力，我覺得至少會讓，我們比較安心的來參加這個活動。」

五月天粉絲：「有這樣子幫我們做這些的話，我們會更放心。」

除了五月天演唱會，2026台中跨年演唱會，也即將在中央公園登場，台中市警方，動員700名人力，設置6處安檢門，同時也列出多項，禁止攜帶的物品，除了原先就禁止的槍枝毒品、易燃易碎物、發光氣球、無人機等，今年還特別規定，行李箱，不能帶入活動現場！

台中跨年演唱會動員700警力 行李箱等十類物品禁入場（圖／民視新聞）

台中警六分局西屯所所長王凱政：「這是以往沒有的措施，請市民朋友要特別注意，因為大型行李箱可能會，藏有一些物品，是比較難以檢查的，所以這部分要請市民朋友特別做配合。」

台中市員警，對即將到來的活動，嚴陣以待，讓民眾玩得放心，平安回家。

