五月天台中連唱6場進帳4.5億台幣！ 台中警方出動霹靂小組、防爆人員維安

五月天27日帶著5525+1主題《回到那一天》25周年巡演唱進台中洲際棒球場，他們將從12月27、28、31 日一路唱到2026 年 1 月 1、3、4 日共6場，預計吸引15萬人共襄盛舉，票房進帳4.5億台幣。有鑑於近來的社會不安寧，台中警方也高規格維安對待這次的演唱會，出動動保大特勤霹靂小組、偵爆犬還有防爆人員，將台中洲際棒球場來回巡邏多次，確保歌迷全，而台中市警察局的臉書，也貼出相關的檢查照片，並引用五月天〈最重要的小事〉喊話：「全心守護你，就是這一刻最重要的事。」

台中警方出動霹靂小組維安。（圖／翻攝臉書）

除了演唱會本身，他們也帶著「MAYDAYLAND」來到台中，包含台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場，五月天元宇宙一次到位，MAYDAYLAND無所不在，就在你身邊。

五月天帶著Mayday Land現身台中，「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場。（圖／相信音樂）

而《回到那一天》25週年巡迴演唱會的獲獎也再度+1，一共獲得French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award，加上「Entertainment Lighting Design of the Year 」的肯定。另外，《回到那一天》這個巡演，是從台中洲際棒球場出發，經過23座城市，搖滾嗨唱138場，吸引626萬人入場共歡後，終於回到這個起點，對五月天、五迷來說都格外有意義。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導