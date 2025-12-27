五月天台中連6場開唱在即中警維安升級 交管措施看過來

〔記者許國楨／台中報導〕五月天巡迴演唱會台中站今起即將登場，面對近期「台北1219襲擊事件」引發社會關注，大型活動安全再度成為焦點，為確保數萬名歌迷能安心進場、平安返家，台中市警局全面拉高維安層級，除提前在舞台周部署最嚴密的防護網，相關交管措施也在今天出爐。

警方近日在洲際棒球場進行演唱會期前實戰演練，從場地安全檢查、入場安檢流程，到場內突發狀況控制與緊急事故人潮疏散，全程模擬演唱會可能出現高風險情境，檢視每一條疏散動線是否順暢。

廣告 廣告

此次演練聚焦大型活動最關鍵的「安檢、控制、疏散」三大環節，霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警與制服警力同步進駐，模擬發現可疑物品、危安滋擾事件即時壓制，以及突發狀況下人群分流引導，警方強調，演唱會期間將維持高標準警戒，讓維安力量「守在舞台背後」，不打擾卻隨時待命。

除安全維護，交通疏導也是重點任務，五月天台中站將於27、28、31日及115年1月1、3、4日在洲際棒球場登場，場次中除12月31日16時起至翌日凌晨2時實施交管，其餘場次則於14時至24時，周邊多條道路將視情況分段管制，人行道全面禁止機車停放。

警方提醒，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，已開放崇德路東側重劃區多條道路路邊停車，主辦單位同時提供高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站等多線免費接駁車，建議民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具，避開環中路與崇德路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

五月天明起台中開唱6場 周邊交管一次看

收到細胞簡訊別慌！北捷市府站下午1點危安實兵演練

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

