五月天台中開唱 中捷成立應變小組

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，從12月27日起在洲際棒球場接連開唱6場！主辦單位在在高鐵台中站、松竹站設有免費接駁車，為確保旅客搭乘安全，中捷公司也成立緊急應變小組，演場會舉辦期間持續加強車站巡檢密度，並與捷運警察配合強化場域安全，也隨時掌握旅客的動態，應變加開列車以確保旅客能順利搭乘。

(見圖)台中捷運保全與捷警共同守護旅客安全。

由於五月天演唱會期間周邊道路將實施交通管制，且停車空間有限，主辦單位已規劃免費接駁車服務，民眾可搭乘捷運至高鐵台中站或松竹站，轉乘接駁車直達會場。接駁時間除跨年場為下午4時至隔日凌晨2時外，一般場（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日）均為下午2時至晚間11時。五迷們可善用「捷運＋免費接駁車」方式前往會場，還能收藏中捷限定的五月天回憶。

中捷公司與五月天特別為台中場演唱會合作將捷運松竹站打造為「五月天主題車站」，高鐵台中站、市政府站及文心崇德站也有五月天主題布置，粉絲只要前往上述任一車站，憑「當日中捷搭乘證明」或購買中捷旅遊票，即可兌換「雞腿管家」限量紀念明信片，再持明信片至這4站完成專屬套印，就能拼出五月天表情球圖案。五迷不妨在演唱會之前先完成集章活動，沿途感受濃厚應援氛圍後，帶著期待與感動的心情迎接演唱會。