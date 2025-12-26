五月天台中開唱 交通局啟動4線公車疏運

五月天台中開唱，市府交通局啟動4線公車疏運。（圖：中市府提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，定12月27日起，在台中洲際棒球場開唱，預期吸引大量歌迷湧入。為方便民眾往返會場，台中市政府交通局提前啟動交通疏運措施，並協調公車業者配合調整班次，鼓勵歌迷多加利用大眾運輸工具，輕鬆前往欣賞演唱會。

交通局表示，行經洲際棒球場周邊、可直達演唱會現場的公車路線，包括12路（含延駛）、58路（含副線）、127路（含延駛）及700路等4條路線，皆行經捷運站或台中車站，並停靠「台中洲際棒球場」站點，交通相當便利。其中，已協調巨業交通調整127路公車主線班次，將末班車時間延後，以因應散場人潮。

交通局說，127路公車主線於非跨年場次的12月27日、28日，以及2026年1月1日、3日與4日等5場演唱會日，將末班車時間由原本晚間10時延後至10時30分發車，便利民眾於演唱會結束後，搭乘公車至捷運四維國小站轉乘其他大眾運輸工具。127路主線行經漢口路、东興路等主要幹道，可有效提升歌迷返程的便利性。至於12月31日跨年場次，台中捷運將配合延長營運至隔日凌晨2時，並縮短班距至約6分半，供搭乘松竹線接駁的民眾多加利用。

交通局長葉昭甫表示，五月天繼2023年跨年期間於洲際棒球場演出後，睽違2年，再度回到台中開唱，預期吸引來自全台及國外的歌迷齊聚台中。交通局已整合公車與捷運運能，並調整鄰近路線收班時刻，讓歌迷能夠順利進場、安心散場，呼籲民眾多加使用大眾運輸工具，共同維持活動期間交通順暢。

交通局也提醒，台中市公車已全面導入悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證，並支援行動支付乘車碼與市民限定綁定服務，民眾只要在電子支付平台綁定金融帳戶或信用卡，即可免除實體票證餘額不足的困擾，搭乘更加便利。相關公車與交通資訊，可至Taichung go網站( https://www.taichung-go.tw/ch/about-citizen/index )網站查詢。（寇世菁報導）