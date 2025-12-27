五月天台中開唱6場吸金4.5億！瑪莎登場秒出錯 阿信笑瘋「先outside後烙賽」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站」於今（27）日起在台中洲際棒球場登場，6場演唱會狂吸4.5億票房，6天累計15萬人入場。日前五月天主唱阿信在上海與F3開唱時意外摔落舞台，今天一現身演出手部虎口處還有白色的OK蹦。

五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）

唱完〈約翰藍儂〉與〈有些事情不做被一輩子都不會做了〉後，五月天向歌迷打招呼，瑪莎表示很多人認為演唱會第一場是彩排場，後面才是真正的開始，而他認為第一場演出是最真實的，會出什麼差錯不知道，還沒說完，就被冠佑搶先爆料：「就像你第一個貝斯就彈錯。」瑪莎立刻打斷：「沒有要講這個！」

怪獸忍不住插話，笑虧瑪莎是「見笑轉生氣」，冠佑繼續補充，瑪莎彈錯之後「根本是迷航」，讓瑪莎一時之間無法反擊，阿信也跳出來開瑪莎的玩笑：「你是先outside還是烙賽？」瑪莎回：「我是先outside，然後發現轉不回來就烙賽了。」阿信直接向五迷表示：「如果瑪莎再outside或烙賽，他自己安可！」瑪莎反擊：「陳信宏，你真的吐不出象牙！」阿信則是自嘲：「我雖然敲到腦袋，但還是比你厲害。」

