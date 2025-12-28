五月天台中首場演出圓滿落幕 欒治誼：滾動優化整備迎接跨年高峰
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場昨（27）日在洲際棒球場登場，首場演出順利完成。台中市政府新聞局長欒治誼表示，首場吸引大批歌迷提早進場，會場周邊人流湧現但秩序良好，進出動線大致順暢，市府各項事前整備與現場應變作業持續運作。五月天第2場演唱會今（28）晚將繼續登場，後續仍有4場演唱會，水湳中央公園也將辦理台中跨年晚會，市府將持續滾動式檢視各項整備作業，迎接接續人潮。
▲偵爆犬進行場地檢查。
欒局長指出，首場演出期間，現場可見歌迷依序排隊入場，各出入口均由工作人員與警力引導，安檢流程流暢；散場時，人潮依規劃分流離場，捷運站與接駁點秩序良好，未出現長時間壅塞情形。沿線捷運車站及會場周邊道路，市府相關單位均派員即時引導，協助歌迷安全返程，整體觀演氛圍熱絡而有序。
▲特勤霹靂小組於會場外查察有無可疑份子。
欒局長強調，因應大型群聚活動可能衍生的風險，警察局已全面強化警戒與警力部署，整合制服員警、便衣刑警及特勤霹靂小組等警力，並出動偵爆犬加強會場及周邊巡檢，落實即時通報與快速處置機制。活動期間，警方亦於各出入口協助維持秩序，與主辦單位共同執行安檢作業。不少進場民眾也表示，現場「見警率」明顯提升，看到穿著制服的員警在場引導與守護，讓人感到安心，也為整體觀演體驗加分。
在交通與運輸方面，交通局提前啟動交通疏運與管制措施，協調公車及捷運運能；台中捷運公司同步成立緊急應變小組，加密車站巡檢頻率，並視人潮狀況彈性加開班次，與捷運警察共同強化站體與列車安全，確保歌迷進出會場順暢。
新聞局也提醒，後續4場演唱會及跨年活動期間，請民眾配合入場安全檢查，依規定脫下口罩供查驗，並建議輕裝進場，避免攜帶大型背包或行李箱，以加快入場動線。現場禁止攜帶槍枝、刀械、爆裂物、易燃易爆物品、遙控無人機、氣球等可能影響安全的物品，請大家事先留意相關規定，安心觀演、平安返家。若對入場或活動相關事項有任何疑問，請以主辦單位官方消息平台公告為準。
