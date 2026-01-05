五月天合體方丈大跳〈派對動物〉 演唱會結束：現實生活也要用力過

五月天在台中四場演唱會圓滿結束。（相信音樂提供）

五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴台中站，4日迎來最終場。繞行世界兩年、與超過600萬人次乾杯後的這份感動，阿信在台上感性回憶，以前沒高鐵時是搭客運來台中，和大家過著一樣的人生，所以才能寫出讓歌迷感同身受的歌。五月天表示演唱會雖然看一場少一場，承諾只要大家戴起耳機，五月天的音樂就會陪著大家在現實中用力生活，直到下一次再見面。

五月天將繼續以音樂陪大家好好生活。（相信音樂提供）

五迷巧思扮裝，和阿信合唱〈派對動物〉。（相信音樂提供）

演唱會不只感性，垃圾話環節更是火力全開；阿信開玩笑嫌冠佑遠看近看都像「火柴棒」，冠佑反擊想當「大蟒蛇」，卻被瑪莎超快神回：「大蟒蛇是Jolin！」瞬間讓全場歪樓笑翻。五月天現場還大玩「一比一」近距離互動，甚至拉著打扮成方丈的歌迷一起當〈派對動物〉，讓怪獸忍不住喊話要大家冷靜點，怕歌迷體力在第一段就燒光，但台下尖叫聲從頭到尾沒停過。

2026年的一開始，五月天也成了「冷笑話大師」，怪獸在點歌環節先拋出「最有禮貌的老鼠是什麼鼠？答案是『不好意鼠』」，意外掀起全網老鼠笑話接力；冠佑則趁勝追擊，大玩英文哏笑稱五月天叫Mayday，既然大家都唱到嗓子啞了，那歌迷就是「啞Mayday（雅蠛蝶）」，超有哏的諧音哏讓台中體育場瞬間變成大型脫口秀現場。

接下來，五月天將在1月31日帶著馬年首唱版空降吉隆坡，繼續這場跨越25年的時光機之旅，陪伴更多歌迷回到最初的那一天。

