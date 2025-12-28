五月天向余家昶致敬！感動獻唱盼「永遠記得他」

娛樂中心／尤乃妍報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站27日晚間在洲際棒球場登場，現場一位粉絲高舉「為北捷的英雄余家昶先生點歌致敬」海報，希望余家昶先生的壯舉可以被銘記，隨後五月天主唱阿信也在舞台上向這位英雄致敬，為他獻唱〈起來〉，惹哭現場許多歌迷。









五月天為北捷英雄余家昶獻唱！歌迷盼「記住他名字」惹哭一票人

五月天在演唱會《回到那一天》上為北捷的英雄余家昶先生獻唱，感謝他的付出也希望大家可以銘記他的壯舉。（圖／翻攝自Instagram@相信音樂、臉書@我是中壢人）

12月19日北捷台北車站、中山站一帶發生隨機砍人事件。首位罹難者為57歲余家昶，他第一時間挺身阻擋凶嫌，卻遭刺穿心臟不治，英勇義行引發社會動容。而五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站27日晚間在洲際棒球場登場，現場一位歌迷高舉海報，上頭寫下「為北捷的英雄余家昶先生點歌致敬」，氣氛瞬間變得嚴肅，五月天主唱阿信在台上感性表示：「前陣子發生一個新聞，讓我們全都認識了他，本來希望永遠都不要知道這位英雄。」

五月天為北捷英雄余家昶獻唱！歌迷盼「記住他名字」惹哭一票人

五月天獻唱歌曲〈起來〉，北捷也設置悼念牆，希望余家昶先生的善意可以繼續在世間流傳。（圖／翻攝自Instagram@相信音樂、北捷公司提供）

隨後，五月天為這位英雄獻唱〈起來〉，希望透過這首充滿正向力量的歌曲，讓大家即使在這樣悲痛的事件發生後，還能有面對未來的勇氣。對此，許多歌迷紛紛深受感動，也希望大家可以永遠銘記余家昶先生的愛與勇氣。北捷砍人案至今已是第10天，全台民眾始終不敢懈怠，不僅各大人流聚集地增加警力，北捷也新增相關政策防範類似悲劇再次發生。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

