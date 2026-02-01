五月天唱遍全球24座城市 「下台跑最快」的嘉賓竟是他

五月天巡演唱遍全世界，下台跑最快的嘉賓是他。相信音樂提供

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會馬來西亞站驚喜連連，嘉賓蕭秉治成為全場亮點之一。他以〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉開場後，原本準備退場，卻被五月天師兄們臨時「留下來加班」，再度上台擔任中場嘉賓、合唱經典〈外人〉。熟悉的LIVE版本一出，瞬間掀起全場回憶殺，尖叫聲炸裂場館。

不過蕭秉治也坦言，每次和師兄同台都緊張到不行，演出一結束就想立刻衝下台，阿信當場笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的！」逗得全場5.5萬名歌迷笑聲不斷。得知蕭秉治即將於7月4日於Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，阿信起鬨想再加碼合唱〈我還是愛著你〉、〈射手〉，讓蕭秉治又驚又喜，為演唱會掀起一波高潮。

廣告 廣告

蕭秉治（左）擔任五月天巡演馬來西亞站嘉賓，與阿信在台上互動逗趣。相信音樂提供

蕭秉治擔任五月天巡演馬來西亞站嘉賓，雙方在台上互動逗趣。相信音樂提供

暌違3年，五月天終於帶著巡演回到馬來西亞，讓歌迷苦等多時的心願成真。「回到那一天」25週年巡迴至今已走訪24座城市、累積139場演出，而這一夜不僅是2026年的第一場5525場次，更是地球上最後一場5525演唱會，意義格外重大。

演唱會上，從〈OAOA〉、〈孫悟空〉到〈後來的我們〉、〈憨人〉，3小時毫無冷場，怪獸感動說：「剛聽你們的叫聲超有精神，五月天這麼久沒回來，都感受到你們的愛。」瑪莎也喊話「久等了」！石頭感性提到，馬來西亞一直是五月天心中很重要的地方，充滿街頭演唱的青春回憶。冠佑則把握時間到街頭走走，希望未來能多辦幾場，和歌迷相聚更久。

五月天重返馬來西亞開唱。相信音樂提供

點歌橋段，阿信換上招牌粉紅外套登場，自嘲這件外套曾在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會讓他跌倒兩次，笑說：「我看是衣服問題，還是我的問題。」更打趣表示，如果今晚順利收官，「想要現場每個人一人一個吻」，當場向5.5萬歌迷索吻，把演唱會變成大型告白現場，在歡笑與感動中，為馬來西亞站劃下難忘句點。

阿信穿著之前在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會跌倒2次的粉紅戰袍登上五月天演唱會。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

五月天破除「粉紅魔咒」？阿信連摔2次不怕 肇事戰袍又上身

獨家／金曲歌王拋震撼彈！背負28年的角色「早就不想幹了」

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫