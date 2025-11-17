五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女團i-dle的宋雨琦擔任嘉賓，一同演唱各自的夯曲〈後來的我們〉、〈Radio〉，全場歡聲雷動，氣氛熱烈，也為《回到那一天》上海最終場畫下完美句點。
宋雨琦乘著「FLY TO 25TH 專機」登場，一出場尖叫嗨爆，與五月天合唱〈後來的我們〉，獨特的嗓音為這首歌注入了青春歲月裡獨有的苦澀。宋雨琦透露，很喜歡〈後來的我們〉這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀請她來當嘉賓，直言：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」
隨後宋雨琦表示，很常上網看五月天的消息，很想看五月天跳舞，「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信也在宋雨琦的教導下，現學現賣小跳了一段〈M.O.〉，宋雨琦也給予好評，「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」其實五月天也很欣賞宋雨琦，很喜歡她的〈Radio〉，現場如願一起合唱。最後，阿信出題要宋雨琦五選一，「如果五月天裡選一個給妳一個當大哥哥，妳會選誰？」宋雨琦不假思索地說：「可以貪心嗎？五個都要！」因為五月天缺一不可。
《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到第六場，石頭感謝歌迷的照顧，相信很快可以再跟歌迷見面，瑪莎說：「這演唱會結束後，2025年就要結束了，希望大家今年看五月天看得很開心。」怪獸也說：「謝謝大家給我們滿滿的地情，希望演唱會結束後，大家明天過得很好，明年也過得很好。」阿信也期望未來繼續和歌迷說說唱唱，相約在MAYDAYLAND。
