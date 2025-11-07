五月天大嫂團辣爆了！她靠長髮遮點 破尺度性感照流出

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天的「大嫂團」個個亮眼，其中吉他手石頭的老婆「狗狗」路渟瀛，時常透過社群媒體分享生活點滴與自信美照，昨晚在IG曬出火辣近照，只以一頭長髮巧妙遮點，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

狗狗在貼文中有感而發地寫下：「這個世界已經有太多不誠實的人了，何不誠實地面對自己？我想要的其實更多，那就追求吧，why not。」她透露想留長卻始終無法如願的頭髮，這回在好友巧手幫助下終於實現願望，「原來幸福感比想像中還容易。」

個性開朗的狗狗平時熱愛肚皮舞與瑜伽，經常在社群平台分享運動照與正能量，昨晚再次附上辣照，並寫下：「要活成自己該有的樣子，世事皆美，因為我是我」，展現滿滿自信。

