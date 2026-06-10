五月天大巨蛋嘉賓超大咖！傳合體SJ D＆E 相信音樂給答案
【緯來新聞網】天團五月天正在籌備大巨蛋演唱會，一連舉辦7場《回到那一天》巡演，嘉賓人選也備受好奇。日前傳出將邀請SUPER JUNIOR D＆E擔任嘉賓，正在積極洽談中，對此相信音樂也回應了。
外傳JUNIOR D＆E將擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／翻攝自五月天 Mayday 臉書）
Super Junior於2025年11月登上台北大巨蛋開唱，歡慶出道20週年。東海、銀赫本月4日才出席品牌快閃店活動，談到去年的演唱會，團員們都感到非常幸福，並對未來給出期許，「如果可以的話，我也想許下心願，希望我們D＆E也能到大巨蛋開唱」，東海也表示：「今年願望就是希望能更頻繁來台灣，見到粉絲們」。
驚喜的是，外傳2人確實有機會擔任五月天7月在台北大巨蛋演會的嘉賓，目前在積極洽談中。
東海和銀赫日前才許願想到大巨蛋開唱。（圖／記者陳明中攝）
面對傳聞，五月天所屬相信音樂回應：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待」，並未承認或否認。另外，五月天師弟牛奶和銀赫才合作緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》，再依照東海7月4、5日在日本大阪舉辦演唱會，因此SUPER JUNIOR D＆E有望擔任五月天7月8、10、11、12日，其中一場的嘉賓，令人萬分期待。
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