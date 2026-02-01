五月天大馬開唱亮點 阿信穿回粉紅外套自嘲黑歷史、索吻5.5萬歌迷

蕭秉治與五月天阿信合唱〈外人〉，宣布7月在馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

在武吉加里爾國家體育場的《回到那一天》25週年巡迴演唱會上，阿信於點歌環節換上粉紅外套登場，立刻引起全場騷動。這件外套曾在《F✦FOREVER 恆星之城》巡演期間，被粉絲視為他在舞台上跌倒兩次的「元凶」，當時阿信甚至在演唱會上親手脫下外套丟到一旁，畫面成為歌迷間的經典話題；此次再度穿上亮相，也成為全場關注焦點。

阿信隨後也主動提及這件外套的「黑歷史」，笑說：「我看是衣服的問題，還是我的問題？」並提到上一次演唱會曾收集到言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，幽默表示若當天演唱會能順利結束，希望現場每個人都給他一個吻，當場向5.5 萬名歌迷「索吻」，引爆全場尖叫與歡呼。

阿信身上這件粉紅外套，正是他在《F✦FOREVER 恆星之城》巡演穿過的那件。（相信音樂提供）

演唱會驚喜不只一樁。開場嘉賓蕭秉治在完成〈想悄悄住進你的靈魂〉〈勝利人生〉後，應師兄邀請留下擔任中場嘉賓，與五月天合唱〈外人〉。阿信笑說只唱一首不過癮，得知蕭秉治將於7月4日在Zepp Kuala Lumpur舉辦《活著》演唱會，還現場點名想再合唱〈我還是愛著你〉〈射手〉，引發全場尖叫；他也打趣表示，蕭秉治每次同台都相當緊張，演出一結束就立刻下台。

五月天時隔3年再返馬來西亞開唱，與五迷同嗨一整夜。（相信音樂提供）

相隔3年再度來到馬來西亞，五月天感受到歌迷始終如一的熱情。從〈OAOA〉〈孫悟空〉到〈後來的我們〉〈憨人〉，5.5萬名歌迷與五月天齊聲合唱近3小時。怪獸直言一聽到現場叫聲就知道歌迷狀態極佳；瑪莎也向歌迷表示「久等了」，石頭與冠佑則分享馬來西亞對五月天而言充滿回憶，期待未來能再回到這裡與歌迷相聚。

