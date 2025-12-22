五月天將開唱防意外 盧秀燕：台中96地點一級警力部署

北車、南西商圈爆發隨機殺人案後，由於年底即將有不少大型活動登場，各縣市政府都繃緊神經。台中市長盧秀燕指出，擔心引起模仿效應，所以台中市已全城緊急戒備中，尤其台中市不只有跨年活動，這個周末開始就有天團五月天在洲際球場舉辦演唱會，因此市府已加緊部署、提高見警率。

盧秀燕指出台中市已全城緊急戒備。(圖/中天新聞)

盧秀燕今（22）日出席台中市北屯溪東圖書館開館典禮，在受訪時表示，因為擔心引起模仿效應發生，台中市全城緊急戒備中。她說，尤其台中市從27日本週六開始，還不是跨年，就有三大演唱會，包括五月天本週六、日登場，接下來還有跨年、頑童演唱會，所以台中市已加緊部署，提高維安能量。

盧秀燕說，在台北的隨機殺人事件發生後，台中市就提高見警率，一級部署有96個據點，包括36個公共大眾運輸場站、台中捷運、各大火車站等交通據點，此外還有體育場館、藝文場館及指標性商場等，都是重點一級維安區域。

台中市已加強交通場站警力。(圖/警方提供)

盧秀燕強調，台中市已加強警備工作，提高見警率，希望使年底的活動一樣可以盛大舉行，而市民、到台中的遊客也能夠安心。她也指出，除了原本警力、義警之外，有些區域、例如百貨商場，市府也要求其加強維安，還有守望相助隊也會支援。

