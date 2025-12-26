五月天巡演台中場明開唱6場 周邊交通管制一次看

台中市政府說明已提前啟動交通疏運措施，並協調公車業者配合調整班次，鼓勵歌迷多利用大眾運輸工具。（台中市政府提供）

五月天巡迴演唱會台中場明日起於台中洲際棒球場盛大開唱，諸如跨年場，每場估吸引逾2萬歌迷湧入。台中市政府說明已提前啟動交通疏運措施，並協調公車業者配合調整班次，鼓勵歌迷多利用大眾運輸工具。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於明（27日）於洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日），周邊道路管制時間則為當日14時起至凌晨0時。

台中市新聞局長欒治誼說明，台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站，樂迷可視行程需求，自高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘YouBike，約3公里即可抵達會場，行程安排彈性便利。

台中市新聞局指出，跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾遵守相關規定，避免受罰。

台中市交通局說明，行經洲際棒球場周邊、可直達演唱會現場的公車路線，包括12路（含延駛）、58路（含副線）、127路（含延駛）及700路等4條路線，皆行經捷運站或台中車站，並停靠「台中洲際棒球場」站點，交通相當便利。其中，已協調巨業交通調整127路公車主線班次，將末班車時間延後，以因應散場人潮。

交通局指出，127路公車主線於非跨年場次的12月27日、28日，及2026年1月1日、3日與4日等5場演唱會日，將末班車時間由原本晚間10時延後至10時30分發車，便利民眾於演唱會結束後，搭乘公車至捷運四維國小站轉乘其他大眾運輸工具。127路主線行經漢口路、东興路等主要幹道，可有效提升歌迷返程的便利性。至於12月31日跨年場次，台中捷運將配合延長營運至隔日凌晨2時，並縮短班距至約6分半，供搭乘松竹線接駁的民眾多加利用。

