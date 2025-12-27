五月天巡演台中首場瑪莎就出包啦 阿信自豪「敲到腦袋」還是厲害
【緯來新聞網】五月天巡迴演唱會重回起點，今（27日）在台中在洲際棒球場開唱，台中6場的首場演出，沒想到瑪莎就出包，在台上被團員爆料：「你前面就彈錯了！」阿信還歡呼嘲笑說：「掌聲鼓勵瑪莎『烙賽』了！」接著還點名瑪莎後續要是再彈錯一個音，就自己加碼安可一首，並拿自己在上海場跌下舞台的事自嘲說：「雖然我敲到腦袋了，但我還是比你厲害！」逗笑全場。
五月天巡演回到台中開唱。（圖／相信音樂提供）
五月天一連嗨唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈乾杯〉等經典歌曲，全場一起大合唱，阿信開心說：「我們回家了！」石頭要大家把所有力量用完，瑪莎率先大喊：「台中晚安！」作表率，瑪莎說每次看到大家討論都說「第一場都是彩排場」，他說：「我想法跟大家不一樣，台上演出是最真實的，會出怎麼樣的錯都不知道...。」說到這馬上被團員爆料：「你自己前面就彈錯了。」被虧是彈到「迷航」，瑪莎辯解說自己「想要來點不一樣的東西」。
冠佑在旁邊聽瑪莎說話邊笑，他透露這場「一定會是印象深刻的一場」，因為在開演前，他跟瑪莎在同一間休息是，瑪莎自爆剛剛才發現今天歌單中，有一首歌不知道的歌，冠佑笑說：「今天現場可以把焦點放在瑪莎身上，一定會比剛剛那個（彈錯）更誇張！」阿信趕緊要瑪莎認領，只要「錯一個音就多安可一首。」阿信還自嘲：「雖然我敲到腦袋了，但我還是比你厲害。」
五月天巡演回到台中開唱。（圖／相信音樂提供）
此外，5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版，獲獎再＋1，繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定。
隨著巡演來到台中，包括台中捷運主題站和彩繪列車、14條彩繪公車、台中公園、夏綠地公園、文化資產園區的MAYDAYLAND沉浸式特展，五大展區同時進行，其中在場館外的終結孤單迴力軋車、文化資產園區時光機、台中公園的「因為你所以五球」聖誕帽版更是首次登場。
