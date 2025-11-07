五月天巡演玉山先「卡」位 Jolin攻蛋台灣大開搶

年終消費旺季熱力引爆，從演唱會、旅展到公益活動，金融與電信業者紛紛祭出限時回饋與卡友禮遇。玉山銀獨家贊助五月天《回到那一天》巡迴演唱會新年快樂版；星展啟動雙11與旅展雙主場優惠；王道銀則以「樂作創益認同卡」讓消費化為公益力量。台灣大哥大鎖定蔡依林《PLEASURE》世界巡演，提供續約用戶優先購票與贈票方案，為年底市場掀起「卡」位熱潮。

華人天團五月天將從12月27日起，在台中洲際棒球場連辦6場《回到那一天》25週年巡迴演唱會，玉山銀行成為會金融業獨家贊助夥伴，提供持卡人於「玉山卡友專區」搶先購票權益。門票自11月9日上午11點於拓元售票系統開放售票，玉山卡友能比一般民眾提前1小時在上午10點搶票；刷玉山Unicard卡購票並透過玉山Wallet App領取優惠券，還可拿到購票金額5% e point。

玉山銀行同時舉辦「五月天門票抽獎活動」，凡於活動期間完成指定任務，像是持Unicard消費、線上買外幣、加入e.Fingo數位會員等，即有機會抽中台中場門票，讓卡友成為跨年夜最幸運的觀眾。

星展銀行主打「最強刷卡血拚攻略」，整合雙11電商節與ITF台北國際旅展(11/7~11/10)雙優惠。網購族以星展信用卡結帳最高享18%回饋，旅展消費最高賺21%好康，再加碼抽「環遊世界挑戰賽」百萬旅遊大獎。即日起於指定電商通路交易送P幣、mo幣或刷卡金；雄獅、易遊網等合作旅行社分期付款達指定門檻，最高贈7,000元刷卡金；新戶辦卡完成任務還能帶走20吋行李箱。

王道銀行與台灣樂作創益協會合作發行「樂作創益認同卡」，讓每筆消費兼具回饋與善意。卡友一般消費享0.8%現金回饋，王道銀行再提撥0.2%金額贈予該協會，資助身心障礙者與弱勢家庭培力計畫。

新卡卡面設計以6大關懷族群吉祥物為主角，象徵多元包容與社會共好。活動期間使用「樂作創益認同卡」交易達指定金額或線上捐款，還可獲得限量好禮，讓日常消費化為持續的公益行動。

電信業者不落人後，台灣大哥大宣布贊助天后蔡依林12月30 日、31日及1月1 日在台北大巨蛋開唱，只要客戶續約指定5G專案，即可獲贈門票或享優先購票權。台灣大用戶、VIP及MyVideo返利黑卡會員，可優先於官方開賣前1日(11/22中午12時)登入專區購票，每組序號可購入2張門票。續約5G指定方案更直接送雙人入場券，並結合影音多享組訂閱特惠，打造音樂、影視與電信服務整合的新體驗。

