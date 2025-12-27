五月天巡演點歌環節暖爆！阿信加碼唱〈勇敢〉 追憶北捷英雄余家昶

【緯來新聞網】五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會今（27日）回到首場演唱地點台中，在點歌環節的尾聲，原本已經結束預訂點歌人數，但阿信突然看到台下粉絲舉牌後再次點名，該名粉絲手舉牌子寫著「為北捷的英雄余家昶點歌紀念」，阿信說自己事發當天人在上海，不能陪伴大家心情「是有點複雜的」，五月天幫該名粉絲配樂讓她演唱所點的歌曲〈起來〉，歌詞「起來，我要你看得見，再大的風雨要用力飛，起來，或許你覺得累，記得我，在末日來臨之前」讓粉絲覺得很有正面的力量，認為能幫助大家在恐懼中勇敢面對未來，令人動容。

五月天台中開唱，點歌環節演唱〈勇敢〉致敬已故北捷英雄余家昶。（圖／相信音樂提供）

點歌環節，五月天演唱〈好好〉、〈步步〉，也特別結合〈寵上天〉、〈出頭天〉演唱，接著在看到有粉絲舉牌紀念北捷英雄余家昶時，阿信立刻加碼點歌，除了讓粉絲唱了歌曲〈起來〉外，自己也演唱〈勇敢〉致敬已故余家昶，阿信說：「在2025年底，我們都想記得這個名字，余家昶。」



該名粉絲說：「今年12月19日在北捷發生意外事件，造成不少死傷，也在我們每個人心中留下害怕陰影，今天進來（演唱會）有安檢，讓大家安心一點，我認為嫌犯的名字不斷被放大，但應該真的被記住的名字是余家昶，因為他是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能會發生更大的犧牲，他卻不能回家了，他的勇敢善良大愛，我覺得值得被記住這個名字。」

