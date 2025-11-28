五月天心繫香港！相信音樂暖捐883萬救援：與你們同在

五月天創辦的唱片公司「相信音樂」宣布將捐出220萬港幣（約883萬台幣），以協助香港火災救援。這場火災於26日發生於香港宏福苑，造成多人傷亡。「相信音樂」在社交平台上表達了對火災受害者的深切關懷，並希望能為受災者提供支持。

五月天創辦的唱片公司「相信音樂」宣布將捐出220萬港幣（約883萬台幣），以協助香港火災救援。（資料圖／相信音樂提供）

「相信音樂」在聲明中提到：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」他們希望透過這筆捐款，能為救援行動及災後重建工作盡一份心力，並呼籲大家共同度過艱難時刻，為香港加油。

廣告 廣告

此外，相信音樂旗下藝人麋先生原定於29日在香港舉行的世界巡迴演唱會也已確定延期，並開放退票。相信音樂表示：「因為捨不得，所以做了最捨不得的決定。陪著大家一起好起來，再一起好好的見面，為香港祈福。」

相信音樂旗下藝人麋先生 原定於29日在香港舉行的世界巡迴演唱會也已確定延期，並開放退票。（圖／翻攝自 相信音樂國際股份有限公司 臉書）

延伸閱讀

盧秀燕哀悼香港宏福苑惡火重大死傷！強化台中3大面向

宏福苑大火釀嚴重傷亡！港府宣布降半旗3天 李家超率高層默哀3分鐘

香港宏福苑重大死傷惡火！蘋果執行長庫克宣布捐款支援