五月天才剛唱完遇7級強震！阿信秒發文「1表情符號」報平安

阿信27日在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供／資料照

五月天昨（27日）在台中洲際棒球場開唱，沒想到演出結束過沒多久，晚間11點06分，東北部地區發生芮氏規模7.0地震，全台有感地震，阿信隨即在社群貼上一個驚訝的表情符號，網友們也紛紛留言報平安。

五月天相隔多時重返台中開唱，昨晚在2.5萬人見證下，阿信回歸主唱身份，帶給大家一場期盼許久的溫暖聚會。演唱〈笑忘歌〉時，阿信也提到：「這一年發生好多好多事，地震、颱風、還有一些埋藏在我們心裡最深的傷痛，2025不知道今天在這裡的每一個你，過得是好還是不好呢？」

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

阿信感性喊話，如果好，希望你明年還要更好，如果不好，那麼就讓五月天的音樂陪伴你、守護你，「或許繼續躲在廁所裡面，一邊哭一邊聽，或許在你生命中最低潮的時刻，還會有怪獸、瑪莎、冠佑、石頭，當然這一切會如此特別，並不是因為在台上，在聚光燈下的我們五個人有多特別，你要記得最特別的是你，是你的故事、你的人生、你的姓名、你的一切陪伴著我們，這一切才會如此特別。」一席話令人感動。

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供

事實上，阿信昨數度提到五月天「回家了」，更讓人心疼他日前在「F✦FOREVER 恆星之城」上海巡演時摔下舞台，他也坦言，自己25年來，第一次在台上摔進洞裡，也因為這場意外，炸出「200多則慰問他傷勢的簡訊」，炸出「許多很久沒有聯絡的老朋友、老同學」，更炸出五月天4位兄弟與眾不同的關心。

阿信說：「只有他們始終相信，相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，而且他們一定會在這裡 （指台中），等我回到五月天。」一番話感動無數人，也讓所有人再次見證，五月天真摯不變的友情。

五月天27日起在台中洲際棒球場開唱。相信音樂提供



