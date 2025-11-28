五月天攜手相信音樂捐886萬助香港災民 暖心打氣「與你們同在」

五月天行善無數令人感動。資料照

天團五月天成軍以來行善無數，近日香港宏福苑大火造成死傷慘重，且尚有200多人失聯，五月天不捨災民受苦，今（28日）晚間偕同所屬相信音樂以及旗下藝人，宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣 220萬元（約新台幣886萬元），盼盡微薄綿力，支援救援行動及災後重建工作。

相信音樂稍早透過社群宣布捐出善款，表示：「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」相信音樂代表公司及全體藝人，向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈約港幣 220萬元（約新台幣886萬元）幫助災民，「願同心同行，共渡艱難時刻，攜手走過傷痛的日子，香港加油，我們始終與你們同在」。

相信音樂旗下藝人齊心暖助香港災民。資料照



